Принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения Елизаветы II



Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не планируют возвращаться из США в Великобританию на праздники. Об этом пишет PageSix.

По данным источников, герцогу и герцогине Сассекским было направлено приглашение присоединиться к королевской семье в Сандрингемском дворце на Рождество, но они не будут присутствовать.

«Гарри и Меган не приедут. Если бы они собирались, они бы уже сообщили об этом своей семье… Но это первое Рождество Ее Величества без мужа, поэтому можно было надеяться, что они захотят быть с ней», — заявил один из источников.

Он уточнил, что, вероятно, пара понимает, что по возвращении «их ждет безумие».

Ранее стало известно, что Опра Уинфри удалила интервью с Меган Маркл и принцем Гарри. Ролик был удален без какого-либо предупреждения.

Интервью вышло 8 марта на американском канале CBS. В нем Гарри и Меган на протяжении двух часов откровенно говорили с телеведущей о своей жизни в качестве членов королевской семьи Великобритании.