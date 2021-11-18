Президент Израиля поблагодарил Эрдогана за своих граждан

Состоялся телефонный разговор между президентом Израиля Ицхаком Герцогом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В ходе телефонного разговора И.Герцог поблагодарил турецкого коллегу за разрешение вернуться в страну гражданам Израиля Натали и Морди Окнин.

Эрдоган подчеркнул придаваемую им отношениям с Израилем, которые, по его словам, имеют ключевое значение для мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

И.Герцог приветствовал всеобъемлющий диалог по двусторонним и региональным вопросам.

Эрдоган высказался за сведение к минимуму разногласий двух стран, сообщила администрация турецкого лидера.

«В ходе переговоров были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что турецко-израильские отношения важны для безопасности и стабильности Ближнего Востока, разногласия могут быть сведены к минимуму, если действовать по двусторонним и региональным вопросам в рамках взаимопонимания», — говорится в сообщении.

Подчеркнув, что в регионе необходимо восстановить культуру мира, терпимости и сосуществования, Эрдоган отметил, что в этом отношении развитие палестино-израильских отношений и возобновление мирного процесса являются приоритетными.

Он также отметил, что поддержание контактов и диалога между Турцией и Израилем отвечает общим интересам двух стран, сообщила администрация турецкого лидера.