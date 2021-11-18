В Грузии стартовали многонациональные учения с участием украинских и турецких военных

Многонациональные командно-штабные учения Maple Arch — 2021 с участием военных из Канады, Литвы, Польши, Турции и Украины начались в четверг в Грузии, сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.

«В этом году Грузия впервые принимает командно-штабные учения Maple Arch — 2021. Организатором учений является директорат военных учений министерства обороны Канады, а с грузинской стороны ими руководит восточное командование сил обороны. В учениях принимают участие военнослужащие из Грузии, Канады, Литвы, Польши, Турции и Украины», — говорится в сообщении.

Целью маневров является повышение совместимости вооруженных сил стран-участниц, углубление связей в сфере обороны, еще большее приближение к стандартам НАТО в процессе планирования и осуществления миротворческих операций, отработка навыков принятия эффективных решений, добавили в грузинском оборонном ведомстве.

Двухнедельные учения пройдут на территории Совместного центра тренировок и оценок Грузия — НАТО (JTEC). Вместе с канадскими инструкторами в них участвуют коллеги из Грузии. Maple Arch проводятся ежегодно в разных странах. Грузия в них участвует с 2018 года.