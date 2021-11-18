Власти Ирака вернут из Беларуси на родину 325 мигрантов

Власти Ирака планируют в четверг доставить из Минска на родину более 325 граждан страны, пытавшихся иммигрировать в Евросоюз, сообщил представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф, передает «Росбалт».

По его словам, процесс возвращения скоординирован с белорусскими властями. В то же время Ас-Сахаф не сообщил, будут ли еще подобные рейсы в будущем и сколько граждан Ирака захотят ими воспользоваться.

Во вторник власти Ирака сообщали о 200 иракцах, выразивших желание вернуться на родину, но допускали, что это число может увеличиться.