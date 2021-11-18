Билл Гейтс спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 завершится к середине следующего года при условии отсутствия новых более опасных вариантов коронавируса. Такой срок спрогнозировал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на «Новом экономическом форуме» в Сингапуре, организованном бизнесменом Майклом Блумбергом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гейтса, к середине 2022 года на фоне вакцинации, выработки естественного иммунитета и появления новых препаратов уровень заболеваемости и смертности «должен резко пойти вниз» и достичь «сезонных данных по гриппу» при отсутствии новых штаммов.

Кроме того, Гейтс рассчитывает «на решение проблем с поставками вакцин против коронавируса в будущем году». Основатель Microsoft призвал мировое сообщество активно работать и «над искоренением гриппа для уменьшения угроз появления новых пандемий».