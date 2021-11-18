США признают необходимость военной модернизации ВC Турции

США признают необходимость военной модернизации Вооруженных сил Турции.

Об этом говорится в заявлении Минобороны США по итогам встречи Оборонной группы высокого уровня Турция — США в Вашингтоне, передает «Анадолу».

“Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области обороны, нашу общую цель по укреплению давних связей в этой сфере. Советник замминистра обороны США Лаура Купер подтвердила признание Соединенными Штатами потребностей Турции в военной модернизации в поддержку (деятельности) НАТО”, — говорится в коммюнике.

Согласно сообщению, делегации обсудили широкий круг “функциональных и региональных проблем”. Отмечается, что в ходе консультаций стороны опирались на итоги недавних переговоров между президентами США Джо Байденом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами Минобороны двух стран — Ллойдом Остином и Хулуси Акаром.

Согласно ведомству, переговоры включали тему борьбы с терроризмом и вопросы региональной безопасности в Афганистане, Африке, Южном Кавказе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. “Лаура Купер также акцентировала внимание на сотрудничестве по Черному морю”, — добавили в Пентагоне.

В свою очередь в заявлении Министерства национальной обороны Турции отмечается, что встреча делегаций прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.

Следующий раунд консультаций состоится в Анкаре.