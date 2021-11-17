Захарова: ОДКБ отслеживает ситуацию на армяно-азербайджанской границе



«Россия серьезно относится к своим двусторонним и многосторонним обязательствам».

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об обязательствах, принятых на себя Россией в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и двусторонних обязательствах России в связи с Арменией, передает АПА.

«Проводятся соответствующие двусторонние консультации. Что касается обязательств по ОДКБ, то по имеющейся у нас информации, в ОДКБ внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе».