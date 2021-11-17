МИД России призывает Баку и Ереван приступить к демаркации и делимитации границы



«Последние события подтверждают важность скорейшего начала процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы».

Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает АПА.

Комментируя происходящее на армяно-азербайджанской границе, официальный представитель МИД России призвала стороны проявить сдержанность.

«Россия продолжает прилагать посреднические усилия, находится в контакте со сторонами для того, чтобы ситуация перешла в мирную плоскость”, — подчеркнула М.Захарова.