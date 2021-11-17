Залкалиани: Грузия готова приложить усилия для укрепления мира в регионе



Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Встреча состоялась в Брюсселе в рамках встречи министров иностранных дел стран-участниц программы «Восточное партнерство», передает АПА.

Д.Залкалиани обсудил с главами МИД Азербайджана и Армении ситуацию в регионе. В ходе обсуждений была подчеркнута важность мира и стабильности в регионе. Давид Залкалиани отметил важность укрепления мира и стабильности в регионе и деэскалации напряженности между соседними странами.

Он отметил, что грузинская сторона готова приложить все усилия, чтобы внести свой вклад в процесс укрепления устойчивого мира и стабильности в регионе.