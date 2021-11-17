ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников



Любые акты насилия или жестокого обращения со стороны учителей и других должностных лиц в учебных заведениях несовместимы с правом детей на образование и уважение их частной жизни.

Об этом говорится в постановлении Европейского суда по правам человека в ответ на обращение школьника из Хорватии, которого оскорбил педагог. В ЕСПЧ призвали принять соответствующие меры для безоговорочного запрещения любых форм унижения учащихся.

Поводом для рассмотрения стало оскорбление учителем ребёнка, когда тот опоздал в школу. Педагог назвал его дураком и деревенщиной. Учащийся пожаловался директору, который в свою очередь заявил, что это не оскорбление, и тоже обозвал ученика.

Решение Страсбургского суда Верховный суд России включил в обобщение ЕСПЧ, поскольку его правовые позиции распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.