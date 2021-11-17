Генпрокуратура России попросила Черногорию отменить решение о предоставлении убежища Исмаилову



Генеральная прокуратура России направила в МВД и Минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, заочно арестованному в РФ по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

«Согласно публикациям в средствах массовой информации, министерством внутренних дел Черногории 22.10.2021 вынесено решение о предоставлении Исмаилову Т.М. убежища. В связи с этим министру внутренних дел, координатору министерства юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории 25.10.2021 направлено обращение о несогласии с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова Т.М. с ходатайством инициировать процедуру отмены решения о предоставлении ему убежища», — говорится в ответе Генпрокуратуры на соответствующий запрос агентства.

Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло МВД Черногории, после чего суд постановил немедленно освободить бывшего владельца Черкизовского рынка из экстрадиционного изолятора.

ГП РФ 7 октября направила в компетентные органы Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности. «До настоящего времени ответ черногорской стороны о результатах рассмотрения данного запроса не поступил. Взаимодействие с компетентными органами Черногории по данному делу продолжается», — уточняет ведомство.

Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.