В Турции арестован подозреваемый в убийстве президента Гаити

Власти Турции арестовали одного из подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле этого года.. сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Гаити Клода Жозефа.

«Я говорил с турецким министром, моим другом Мевлютом Чавушоглу, и поблагодарил Турцию за арест Самира Хандала, одного из подозреваемых в убийстве президента», – написал Жозеф в Twitter.

По данным Reuters, находившийся в розыске Интерпола Хандал был арестован в Стамбульском аэропорту, когда пытался пересесть на самолет из США в Иорданию.

Как известно, в ночь на 7 июля в своей резиденции был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Злоумышленники также ранили его супругу, но она выжила после нападения.

Клод Жозеф был назначен временным главой правительства и объявил в стране военное положение сроком на 15 дней. На этот же срок был объявлен национальный траур.

Позже власти Гаити установили, что в состав группы наемников, которые убили президента Моиза, входили не менее 28 человек – 26 колумбийцев и двое местных жителей.