ЕСПЧ отказался признать локдаун нарушением прав человека



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал введение локдаунов и карантинов мерой, которая не нарушает права человека, сообщает «Российская газета».

В ЕСПЧ с иском обратился гражданин Румынии, который заявил, что если он не контактировал с заболевшим и не болел сам, то он якобы не обязан соблюдать карантин и сравнил ограничительные меры с лишением свободы.

«ЕСПЧ установил: степень интенсивности ограничения свободы передвижения заявителя не была такой, при которой всеобщий карантин мог бы рассматриваться в качестве лишения свободы», — указано в комментарии к решению суда.

Уточняется что решение было принято спустя девять месяцев рассмотрения. Условия пандемии были признаны исключительной ситуацией, последствия которой могут быть очень серьезными для жизни всего общества.

«Карантин применялся ко всем в государстве. К тому же человек мог выходить из дома в случае необходимости и не был лишен социальных контактов», — указано в комментарии к решению суда.