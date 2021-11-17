Россия обжалует в суде передачу скифского золота Украине

Россия будет обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяну Умрихину.

«Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд, – это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля», — сказала она.

При этом Умрихина подчеркнула, что Апелляционный суд Амстердама пока не передал на руки сотрудникам Крымского музея судебное решение по данному вопросу.