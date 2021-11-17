Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину



Президент Украины Владимир Зеленский пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на заседание Стратегического совета высокого уровня, проведение которого запланировано в феврале 2022 года в Киеве.

«Жду его [президента Турции] с визитом в Киеве на юбилейном заседании Стратегического совета», — написал украинский лидер в среду в Twitter. В пресс-службе офиса президента Украины сообщили, что в ходе телефонного разговора Зеленский и Эрдоган договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в украинской столице. «Отмечалось, что этому важному мероприятию должна предшествовать основательная подготовка, в частности проведение в декабре текущего года второго заседания «квадриги» с участием министров иностранных дел и обороны», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лидеры двух стран отметили настрой на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, диверсификацию поставок энергоресурсов, а также реализацию проекта строительства жилья для представителей крымскотатарского народа.

Президенты уделили внимание вопросам сотрудничества в оборонной сфере, отметив реализацию ряда важных проектов в области самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы углубления такого взаимодействия. Зеленский сообщил Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178 и пригласил Турцию «присоединиться к кругу его заказчиков».

В офисе главы Украины проинформировали, что президенты также обменялись мнениями относительно инициатив по укреплению безопасности в регионе Черного моря.