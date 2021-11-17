Талибы просят США разблокировать деньги Афганистана

Министерство иностранных дел движения «Талибан» обратилось с открытым письмом к Конгрессу США, в котором просит разблокировать средства Афганистана.

«Мы обеспокоены тем, что в случае сохранения нынешней ситуации афганское правительство и народ столкнутся с проблемами, которые станут причиной массовой миграции в регионе и в мире, что, следовательно, создаст дополнительные гуманитарные и экономические проблемы для мира», — говорится в письме, текст которого обнародован в среду на подконтрольных талибам интернет-ресурсах.

Талибы напоминают, что с объявлением нового правительства в Афганистане США ввели санкции в отношении активов Центробанка Афганистана, что, по их мнению, «противоречит Дохинскому соглашению». «Несмотря на то, что после подписания Дохинского соглашения в феврале 2020 года мы больше не находимся в прямом конфликте друг с другом и не являемся военной оппозицией, какая логика может существовать за замораживанием наших активов?», — отмечается в документе.

В настоящее время, как утверждают талибы, Афганистан «наделен единым, ответственным и не коррумпированным правительством, и замораживание его активов нелогично».

В письме также отмечается, что «Афганистан не представляет угрозы для региона или мира, и путь к позитивному сотрудничеству проложен». «Теперь в Афганистане есть все для роста и развития, и США также могут инвестировать в обрабатывающий, сельскохозяйственный и горнодобывающий секторы Афганистана», — заявили талибы.