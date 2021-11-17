WhatsApp разработал собственное приложение для ПК

WhatsApp разработал собственное приложение для компьютеров, сообщает портал GSMArena.

Бета-версия программы WhatsApp UWP уже доступна для загрузки на ПК, работающие на Windows 10 и Windows 11. Позднее компания выпустит приложение для macOS, сроки пока не сообщаются.

Приложение внешне похоже на Skype, но отличается элементами дизайна и традиционным зеленым цветом чатов. Настройки будут сгруппированы по категориям так же, как и в мобильной версии: общие, учетная запись, чаты, уведомления, хранилище и справка.

Кроме того, в приложение добавлена возможность создания рисунков и надписей, которые потом можно отправить собеседнику. Уведомления мессенджер будет присылать даже тогда, когда приложение будет закрыто.