Врачи сочли состояние Саакашвили не тяжелым

Член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно, сообщает РИА Новости.

«Саакашвили действительно голодает, это все подтверждают. <…> Лечение такого пациента в тюремной больнице нецелесообразно», — сказал он добавив, что в среду будет обнародован письменный отчет медиков.

По словам Григолия, состояние здоровья Саакашвили не тяжелое, однако, исходя из результатов его анализов, возможно осложнение в скором времени. Врач добавил, что в настоящее время Саакашвили нуждается в интенсивном лечении и терапии, а тюремных условиях это обеспечить невозможно.