Forbes: Инопланетяне могут оказаться враждебно настроенными к людям

Внеземные цивилизации, находящиеся в радиусе 100 световых лет от Земли, знают о существовании человечества, но не факт, что они настроены дружелюбно.

Астрономы заявили, что внеземные цивилизации могут оказаться не настолько дружелюбными, как рассчитывает человечество. Об этом пишет издание Forbes.

Как рассказал астроном Питер Уорд, инопланетяне могут оказаться враждебно настроенными к людям. Он уверен, что естественный отбор, если он происходил на других планетах, осуществлялся со всеми видами жизни. Меняться могли только эквиваленты ДНК.

Если сравнивать с тем, что происходит на Земле, то можно заметить, что каждый отдельный вид не может похвастаться альтруизмом. Он просто захватывает как можно больше территорий и как можно более активно размножается. То же самое может произойти, если человечество столкнется с разумной внеземной расой – начнется война за ресурсы, территории и так далее.

Однако независимо от потенциальных намерений инопланетян, ко встрече с ними, если она когда-нибудь произойдет, нужно тщательно готовиться.