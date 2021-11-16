Глава РКЦ осудил строительство стен против мигрантов

Папа Римский Франциск считает, что строительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое.

«В последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому: конфликты снова вспыхивают в разных частях мира, национализм и популизм вновь появляются на разных широтах, строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей, — цитирует во вторник ТАСС со ссылкой на ANSA обращение понтифика по случаю основания центра «Асталли», римского отделения Иезуитской службы беженцев (JRS). — Однако за эти последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу <…> большему единству».