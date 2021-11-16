Во Франции полиция снесла лагерь нелегальных мигрантов

Французская полиция снесла лагерь нелегальных мигрантов в кантоне Гранд-Синт на северном побережье рядом с Ла-Маншем, передает Reuters.

По данным издания, крова лишились около 1000 человек, которые сейчас ищут убежище и перемещаются в другие лагеря.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, действия полиции стали реакцией на участившиеся случаи незаконного пересечения мигрантам Ла-Манша — на прошлой неделе таким образом в Великобританию за сутки перебрались около 1000 человек в поисках работы.