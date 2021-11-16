Турецкий суд разрешил обвиняемым в поджоге леса россиянам вернуться на родину

Суд турецкой Антальи снял запрет на выезд с российских туристов, обвиняемых в поджоге леса, теперь они могут вернуться в Россию, сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Сняли запрет на выезд нашим гражданам. Обвинение не снято пока, соответственно, но запрет на выезд снят как обеспечительная мера. Что я считаю очень важным, так как суды в Турции зачастую идут очень долго, и нашим гражданам, учитывая дороговизну проживания, было бы весьма проблематично ждать там приговора суда, оправдательного или обвинительного», — рассказал он.

По словам Мельникова, как показывает практика, ждать приговора в таких ситуациях можно годами.

«Несколько наших граждан, которые были задержаны, в Турции, годами ждут приговора. Все это очень неудобно и накладно, так как у вас отбирают документы и не разрешают работать», — подчеркнул правозащитник.