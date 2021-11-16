Для студентов-медиков разработали робота-пациента

Специалисты создали нового человекоподобного робота, который будет изображать пациента на приеме у врача. Благодаря разработке будущие медики научатся проводить необходимые обследования и ставить правильные диагнозы. Об этом говорится в сообщении европейской компании «Промобот», которое приводит РИА Новости.

«Студенты должны „принять“ пациента: выслушать его жалобы на здоровье, собрать анамнез, назначить анализы и дополнительные исследования, поставить диагноз и прописать лечение. В большинстве медвузов сегодня для этого приглашают актеров, иногда роль пациента играют сотрудники университета. В таком варианте существует несколько проблем для объективной оценки студента: актер может неправильно „сыграть“ симптомы, а преподавателю придется либо непрерывно наблюдать за процессом, либо пересматривать видеозаписи», — объяснили в компании.

Сегодня такой экзамен робот может провести по 8 направлениям, включая кардиологию и онкологию. Основой робота для обучения врачей стала модель Promobot Robo-C — робот-компаньон с человеческой внешностью. Он воспроизводит 600 вариантов микромимики человека, может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами» лица. Для общения робот использует диалоговую систему на основе нейросетей, что позволяет ему поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Также «киборг» записывает весь процесс на камеру, а видео позднее изучают живые преподаватели.

Компания уже выпустила 20 таких роботов. Три из них работают в МГУ, пермском медуниверситете и новгородской медакадемии.