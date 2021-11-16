Маск хочет создать самый безопасный квадроцикл на электротяге

Электрический квадроцикл Cyberquad, который, по одной из версий, Tesla намеревалась поставлять клиентам вместе с пикапами Cybertruck, станет самой безопасной моделью. Об этом на собрании акционеров заявил основатель и гендиректор Tesla Илон Маск, сообщает Rusbase со ссылкой на Electrek.

Бизнесмен уточнил, что в новинке будет реализован высокий уровень безопасности за счет более низкого центра тяжести. Ради этого разработчикам пришлось разместить тяговую батарею ближе к земле.

Других подробностей о Cyberquad основатель американской компании по производству электромобилей Tesla не раскрыл. Предполагается, что выпускать квадроциклы будут на заводе в Остине, а само производство начнется не раньше четвертого квартала 2022 года.