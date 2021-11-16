Франция обеспокоена в связи с эскалацией напряженности на армяно-азербайджанской границе

Франция обеспокоена эскалацией конфликта на армяно-азербайджанской границе и призывает стороны соблюдать условия перемирия, подписанного в Москве в ноябре 2020 года. Соответствующее заявление распространило во вторник Министерство иностранных дел Франции.

«Франция выражает глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере безопасности на нескольких участках границы между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении.

Франция призывает стороны соблюдать режим прекращения огня, который они обязались соблюдать в трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года.