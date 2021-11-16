В ООН призвали Баку и Ереван к сдержанности

ООН призвала к Баку и Ереван проявлять сдержанность, решать противоречия мирным путем. Об этом на брифинге во вторник заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы сейчас получаем определенную информацию. Но определенно, мы следим с беспокойством за сообщениями о последней вспышке насилия. И нам нужно будет проверить эти сообщения», — сказал Хак на брифинге.

ООН призвала стороны действовать в соответствии с трехсторонним заявлениями от 10 ноября [2020 года] и 11 января [2021 года], решать все соответствующие проблемы мирным путем.

«Мы хотим избежать возвращения к какой-либо эскалации, которую мы наблюдали ранее», — добавил он.