Акар скрыл информацию о дислокации С-400

«Информация о местонахождении С-400 засекречена».

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, отвечая на вопрос о местонахождении систем ПВО С-400.

Он отметил, что не может предоставить информацию об этом, так как это военная тайна.

Х.Акар заявил о необоснованности обвинений в наличии химического оружия на военной базе ВС Турции и отверг эти обвинения: «В ВС Турции нет химического оружия. Эти обвинения периодически повторяют для того, чтобы бросить тень на борьбу с террором, которую ведет открыто и с честью турецкая армия» (цитата по АПА).