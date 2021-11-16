Акар: С-400 будут использоваться Анкарой

Зенитно-ракетные комплексы С-400 – системы оборонного назначения и будут задействованы Турцией точно также, как используются комплексы С-300 на вооружении других стран-членов НАТО.

Эти комплексы могут и будут использоваться Анкарой, передает «Анадолу».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на слушаниях в турецком парламенте.

Министр отметил, что Анкара неоднократно заявляла о готовности разъяснить необоснованность опасений США по вопросу комплексов С-400.

Министр отметил, что, хотя Турция выполняет все обязательства, проистекающие из международных соглашений и договоренностей в рамках НАТО, США под предлогом поставки ЗРК С-400 отказались передавать Анкаре самолеты пятого поколения F-35.

«27 октября 2021 года делегации оборонных ведомств Турции и США провели переговоры в Анкаре. Турецкая сторона потребовала возмещения убытков и расходов в рамках проекта F-35. Стороны договорились вновь обсудить вопрос в США в начале 2022 года», — сказал Акар.

«Кроме того, Турция 30 сентября направила официальный запрос в США на поставку боевых самолетов F-16 и модернизацию имеющегося парка ВВС. Мы считаем, что администрация США может позитивно воспринять данное обращение. Внимательно отслеживаем развитие событий, так как необходимо еще и одобрение Конгресса. Если ответ США будет негативным, Турции придется проанализировать альтернативы обеспечения нужд нацбезопасности», — сказал Акар.

При этом он привлек внимание к успехам военно-промышленного комплекса самой Турции.

Благодаря курсу президента Реджепа Тайипа Эрдогана на развитие отечественного оборонпрома, уровень импортозамещения в оборонной сфере достиг 80 процентов, констатировал министр.