Минюст Грузии о состоянии Саакашвили: приглашены дополнительные бригады врачей

16 ноября, 12:13, 2021

Государство обеспечивает контроль за состоянием здоровья голодающего полтора месяца бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, он получает всю необходимую медицинскую помощь, заявил министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге, передает РИА Новости.

В Тбилиси проходят ежедневные акции с требованием перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.

«Я со всей ответственностью заявляю, что с того момента, как Саакашвили был задержан и попал в пенитенциарную систему, не было ни одного случая, когда ему потребовались бы какие-либо медицинские услуги, и пенитенциарная служба не могла их предоставить… В пенитенциарном медицинском учреждении есть полная инфраструктура, чтобы государство могло обеспечить контроль за состоянием здоровья голодающего заключенного, а также реабилитацию в постголодный период. Кроме того, пенитенциарная служба пригласила дополнительные бригады врачей для постоянного наблюдения за здоровьем Саакашвили», — сказал Брегадзе на брифинге.

По его словам, чтобы опровергнуть распространенные в СМИ дезинформацию о состоянии здоровья политика, группа врачей будет в ежедневном режиме делать заявления и сообщать, как себя чувствует бывший президент.