Боррель: ЕС встревожен передвижением российских войск на границе с Украиной

В Евросоюзе пристально следят за передвижением российских войск на границе с Украиной и выражают обеспокоенность этой ситуацией. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы пристально следим за ситуацией в сфере безопасности на восточной границе Украины. Есть факты, которые являются причиной обеспокоенности, — передвижение войск на российской границе с Украиной, что очень важно для вас. Мы обеспокоены и наблюдаем за этим пристально. Информация вызывает тревогу», — цитирует «Гордон» еврочиновника.

Боррель указал, что обсуждал этот вопрос 14 ноября с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и обратил внимание на то, что «после последних военных учений на границе российские войска ушли, но оставили на местах значительное количество оборудования».