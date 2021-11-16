В Германии 259 азербайджанцам отказали в получении убежища

Обнародовано число граждан Азербайджана, попросивших убежище в Германии в январе-сентябре этого года.

В Федеральном ведомстве Германии по вопросам миграции и беженцев (BAMF) сообщили, что за 9 месяцев этого года зарегистрировано 407 обращений граждан Азербайджана на получение убежища. Из них 174 человека подали обращение впервые, 233 – повторно.

За указанный период было принято решение по 687 производствам, обращения 259 заявителей были отклонены, этих лиц предупредили о необходимости добровольного выезда из Германии, передает Report.

В BAMF сообщили, что в сентябре этого года в целом 13 849 иностранцев обратились в федеральное ведомство для получения статуса беженцев.