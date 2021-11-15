Жан-Ив Ле Дриан анонсировал санкции ЕС против ЧВК «Вагнер»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европейский союз намерен ввести санкции против ЧВК «Вагнер».

Об этом министр заявил на полях заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Отмечается, что санкции также введут против властей Мали.

«Мы солидарны и полны решимости ввести санкции против властей Мали за отсутствие прогресса в демократических преобразованиях в этой стране, помимо этого есть взаимопонимание и общая политическая воля для создания юридического механизма санкций против группы «Вагнер», которая вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий в анонимном порядке и ведёт дестабилизирующую активность», — цитирует его ТАСС.