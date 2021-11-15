Потомок Сталина настаивает на перезахоронении его тела

Наследник Иосифа Виссарионовича Сталина Селим Бенсаад хочет эксгумировать тело предка и перезахоронить его, сообщил пресс-атташе правнука вождя Вадим Горжанкин, пишет «Московский комсомолец».

Он также рассказал, что в ближайшее время состоится пресс-конференция, на которой последний из рода Джугашвили расскажет подробности предстоящей эксгумации и похорон.

Адвокат Бенсаада Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Селим является единственным потомком Иосифа Сталина, родство которого официально подтверждено.

«Закон позволяет моему доверителю эксгумировать тело вождя и также дает право перезахоронить тело, – комментирует Вербицкая-Линник. – Иосиф Сталин хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище, где покоится его вторая жена Надежда Аллилуева. Его воля не была исполнена. Мы будем добиваться эксгумации. После эксгумации Селим Бенсаад намерен обратиться к возможностям науки и провести посмертную судебно-медицинскую экспертизу остатков тканей, в ходе которой будет установлена настоящая причина смерти Сталина. Затем мы будет добиваться почетного перезахоронения Иосифа Виссарионовича на Новодевичьем кладбище».

Со смертью Сталина связано много тайн, и биограф семьи, писатель Лана Паршина считает, что эксгумация и экспертиза помогут наконец ответить на многие вопросы, связанные со смертью и захоронением Сталина.

Писатель-документалист добавила, что эксгумацию планируется провести под руководством одного из самых авторитетных судмедэкспертов – Филиппа Шарлье из Франции.