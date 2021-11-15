Саакашвили обследовали на ковид

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник вечером пенитенциарная служба Грузии.

«Исходя из большого общественного интереса, сообщаем, что заключенному Саакашвили в понедельник был проведен в тюремной больнице ПЦР-тест и COVID-19 у него не подтвердился», — говорится в сообщении пенитенциарной службы.

Оппозиционные грузинские телеканалы второй день сообщают, что в Глданской тюрьме, на территории которой находится тюремная больница, заключенные и сотрудники тюремной администрации заражены COVID-19.

Телеканалы высказывали версию, что и Саакашвили мог быть заражен коронавирусной инфекцией, а тюрьма закрыта на карантин.