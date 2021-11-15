Привитые вакциной «Спутник V» граждане Азербайджана смогут беспрепятственно посетить Израиль

Израиль признал российскую вакцину «Спутник V» и с 1 декабря будет принимать туристов, полностью привитых этой вакциной, сообщается в совместном заявлении офиса премьер-министра и министерств здравоохранения и туризма страны, распространенном в понедельник, 15 ноября.

Признание властями Израиля российской вакцины вступает в силу уже 15 ноября, но из-за некоторых трудностей технического и юридического характера в процедуре въезда, прием граждан, привитых этим препаратом, начнется со следующего месяца.

«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных «Спутником V», станет возможен с 01.12.21″, — отмечается в заявлении ведомств.

До указанного срока власти обещают наладить синхронизацию систем, завершить работу по юридическим формулировкам и обязательствам, и механизм въезда будет работать без недоразумений.

Еще ранее Израиль начал прием приезжих, привитых вакцинами, признанными ВОЗ.

Отметим, что в Азербайджане в рамках процесса вакцинации населения используется препарат российского производства «Спутник V», а также признанные ВОЗ вакцины от Pfizer, AstraZeneca, Sinovac.