«Клоны» Канье Уэста прошлись по улицам Нью-Йорка

В Нью-Йорке появились «клоны» американского рэпера Канье Уэста. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на TMZ.

«Двойники» прогулялись по Юнион-скверу по случаю выхода делюкс-версии последнего альбома музыканта Donda.

На кадрах клоны предстали в черных куртках Yeezy Gap Round Jacket. Именно в такой Канье недавно появлялся на публике.

Также на них были бежевые маски и черные кепки, как и у Уэста, который регулярно носит маски и балаклавы, скрывающие его лицо.

Сам рэпер пока не прокомментировал эту акцию.