Сторонники Саакашвили перекрыли одну из центральных улиц Тбилиси

Сотни сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перекрыли проезжую часть одной из центральных транспортных артерий города — правую набережную у моста Мира в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Протестующие собрались у станции метро Авлабари и шествием прошли в сторону правой набережной. Активисты скандируют «Миша, Миша» и оставляют на асфальте надписи «Свободу Мише!», а впереди шествия держат растяжку «Не убивайте».

На месте мобилизованы полиция, специальные подразделения МВД, водометы.