Раиси подчеркнул значимость отношений с Азербайджаном и Турцией



«Связи Исламской Республики Иран с Азербайджаном и Турцией более чем соседские. Эти связи имеют глубокие узы, древние религиозные и культурные корни».

Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси во время приема министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, передает АПА.

Он сказал, что развитие отношений между Ираном и Турцией, особенно в торгово-экономической сфере, идет на пользу народам обеих стран.

«Для развития сотрудничества Иран и Турция должны всесторонне развивать отношения во всех областях, дополняя дорожную карту».

Президент Ирана отметил, что тесные связи между двумя соседними странами идут на пользу миру и стабильности в регионе: «Региональное сотрудничество должно быть доведено до международного сотрудничества. Учитывая важность обеих стран, такое сотрудничество может повлиять на мировые процессы».

И.Раиси заявил о готовности Ирана усилить сотрудничество с Анкарой в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

Президент Ирана рассказал также о развитии торговых связей со странами Южного Кавказа и стабильности в регионе: «Связи Исламской Республики Иран с Азербайджаном и Турцией более чем соседские. Эти связи имеют глубокие узы, древние религиозные и культурные корни».

Глава МИД Турции М.Чавушоглу заявил о заинтересованности его страны в расширении сотрудничества с Ираном: «Турция решительно настроена на еще большее расширение сотрудничества с Тегераном».