Глава МИД Ирана заявил о готовности Тегерана и Анкары к долгосрочному сотрудничеству



Турция и Иран договорились о подготовке дорожной карты для долгосрочного сотрудничества.

Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Тегеране, передает «Анадолу».

Глава иранской дипломатии сообщил о планах Тегерана и Анкары создать совместные механизмы для ускорения темпов развития отношений двух стран.

«Договорились подготовить дорожную карту долгосрочного сотрудничества между Турцией и Ираном. Начнутся дипломатические переговоры по данному вопросу, а во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеран в присутствии глав двух государств будет подписан меморандум о сотрудничестве», — отметил министр.

Глава иранской дипломатии заявил о решимости обеих сторон устранить преграды на пути развития турецко-иранских отношений.

«Две страны связывают исторические узы дружбы. В Тегеране придают этим отношениям особое значение. В ходе переговоров с турецким коллегой подчеркнули значимость сотрудничества в ряде сфер: торговой, экономической, энергетической, в вопросах деятельности консульств и обеспечения безопасности границ», — отметил Абдоллахиян.

По словам главы иранского МИД, ни одна из сторон не видит серьезных препятствий на пути развития отношений Турции и Ирана. «У двух стран большой потенциал. Выявлены препятствия перед предпринимателями, и в ближайшее время будут предприняты шаги по устранению проблем в данной сфере», — сказал министр.

Абдоллахиян привлек внимание к тому, что пандемия коронавируса нового типа в последние два года негативно сказалась на отношениях двух стран.

В повестке дня Анкары и Тегерана также значатся такие вопросы, как изменение климата и борьба с ним, добавил Абдоллахиян.