Эрдоган совершит визит в Иран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Тегеран.

Об этом на совместной конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает АПА.

Он отметил, что визит Президента Турции в Иран состоится в ближайшее время: «Сегодня мы с турецким коллегой обсудили различные события, произошедшие в мире и регионе. В ходе визита Президента Турции в Тегеран будет подписана дорожная карта для расширения сотрудничества между двумя странами».

М.Чавушоглу осудил санкции против Ирана и призвал вернуться в соглашение страны, вышедшие из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Он отметил, что достигнуты договоренности по расширению экономического сотрудничества между двумя странами: «Сегодня мы с иранским коллегой достигли договоренности об ускорении развития связей, обсудили перспективы международного сотрудничества между двумя странами».