Пашинян: Ситуация на границе привела меня к решению смены министра обороны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение уволить главу Минобороны Аршака Карапетяна и назначить на его место вице-премьера Сурена Папикяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

«Хочу подчеркнуть, что я принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны и назначить на эту должность Сурена Папикяна, который в настоящее время является вице-премьером. Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня, — сказал сегодня на заседании Совета безопасности республики Пашинян. — На данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть смена министра».