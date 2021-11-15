Россия готова помочь Турции с разработкой двигателя для нового истребителя

Москва готова помочь Анкаре создать двигатель для национального истребителя пятого поколения, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«У Турции же есть собственная еще программа создания истребителя пятого поколения, так называемый TFX. Насколько я знаю, там не все получается с двигателем — поможем, если обратятся», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, по мнению Шугаева, Турцию, которая не получила от США истребители F-35 из-за закупки С-400, могут заинтересовать российские Су-35, а также Су-57. При этом глава ФСВТС отметил, что поставка самолетов «Сухого» — прерогатива ВКС.

анее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил РИА Новости, что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но в приоритете собственные разработки.

В свою очередь гендиректор ведущей турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Темель Котиль заявлял агентству, что турецкий национальный истребитель совершит свой первый полет в 2025 году, а в 2029-ом его планируют передать вооруженным силам страны.