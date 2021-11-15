Россия приступила к локализации производства элементов С-400 в Турции

Россия приступила к локализации производства элементов систем ПВО С-400 «Триумф» на территории Турции, сообщил «Интерфаксу» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на Dubai Airshow-2021.

«Приступили к технологическому сотрудничеству с Турцией по С-400. Локализовываем некоторые элементы, начали работу по этому направлению», — заявил Михеев.

Он пояснил, что существующий контракт предусматривает не только поставки систем ПВО Турции, но и локализацию производства части компонентов С-400 на ее территории.

Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.

В августе этого года Михеев заявил, что в ближайшее время может быть подписан контракт на поставку дополнительной партии С-400 Турции.