США поставили в Украину около 80 тонн боеприпасов

Соединенные Штаты поставили в Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной в августе президентом Джо Байденом военной помощи в размере $60 млн. Об этом сообщило посольство США на Украине, передает ТАСС.

«Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи по безопасности в размере $60 млн, которую президент Байден выделил Украине в августе, что демонстрирует поддержку Америкой стабильной, демократической и свободной Украины», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Президент США 27 августа распорядился выделить Украине $60 млн за счет средств Пентагона. Средства пошли на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку. Этот пакет военной помощи Украине включает также противотанковые ракетные комплексы Javelin.