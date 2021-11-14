Японии грозит новая волна ковида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство готовится противостоять возможной новой волне распространения коронавирусной инфекции в стране зимой нынешнего года, передает «Интерфакс».

Он изложил журналистам план по увеличению количества больничных коек и медицинских ресурсов в рамках подготовки к возможному росту числа заболеваний.

«Параллельно с укреплением медицинской системы мы с декабря будем использовать ИТ-системы для обнародования количества больничных коек и условий в каждой больнице», — сказал Кисида.

После того, как пятая волна распространения инфекции почти захлестнула Японию этим летом, число заболеваний коронавирусом и вызываемых им смертей удалось резко сократить благодаря высоким темпам вакцинации, которая уже охватила более 70% населения.

В то же время эксперты считают новую волну распространения вируса в стране неизбежной.

«Шестая волна — это вопрос «когда», а не «если», — сказал профессор Университета Киото Юки Фурусэ.

Он отметил: «Поскольку нынешняя ситуация в Японии спокойная, кажется, сейчас можно снять некоторые ограничения. Однако меня беспокоит, смогут ли люди при необходимости снова вернуться в «состояние добровольного самоограничения».

За время пандемии в COVID-19 в Японии зафиксировано 1,72 млн случаев заболевания при 18,3 летальных исходах.