Массовое нашествие скорпионов в Египте: есть погибшие, сотни человек пострадали

В египетском городе Асуан три человека погибли и 450 пострадали из-за укусов скорпионов. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.

Скорпионы расползлись по улицам Асуана после сильного ливня с градом, который прошел в городе 12 ноября.

Некоторых медработников переключили с вакцинации населения на помощь пострадавшим от укусов скорпионов.

Жителей Асуана попросили по возможности оставаться дома, а при выходе на улицу избегать мест, где много деревьев, так как на них могут быть скорпионы.