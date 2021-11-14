Польша укрепляет границу с Беларусью

Польские военные стягивают к границе с Беларусью спецтехнику, в том числе водометы, сообщает Sputnik Беларусь.

Миграционный кризис на границе ЕС и Беларусью начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов.

Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Беларусь, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.