В Индонезии духовенство объявило криптовалюту харамом

Совет улемов Индонезии, главный консультативный орган страны по вопросам ислама, объявил криптовалюту харамом. Об этом сообщает «Форбс» со ссылкой на Bloomberg. Использование цифровых активов должно быть запрещено для мусульман, поскольку сопряжено с неопределенностью, азартом и вредом, пояснил председатель комиссии духовной организации по фетвам Асрорун Ниам Шолех.

Торговать криптовалютой можно будет только в том случае, если она будет соответствовать постулатам шариата и докажет свою реальную пользу, добавил он.

Решение Совета улемов не носит юридической силы, однако организация контролирует соблюдение норм шариата и консультирует множество государственных ведомств, включая Центральный банк и Министерство финансов.

Сами индонезийские власти, отмечает агентство, поддерживают развитие цифровых активов, разрешая торговать криптовалютами наряду с товарными фьючерсами, и даже планируют открыть первую криптовалютную биржу к концу 2021 года.

Запрет на использование токенов для мусульман вряд ли приведет к полной остановке операций в Индонезии, но может сказаться на желании инвестировать в такие активы жителей страны с самым крупным мусульманским населением, пишет Bloomberg.

Ранее в этом году отказаться от использования криптовалют мусульман призвало духовенство Ингушетии. Исполняющий обязанности муфтия страны, богослов Магомед Хаштыров заявил, что цифровые активы — это «легкие, ничем не подкрепленные деньги», которые «никогда не приносят благо». «Когда человек трудится — это угодно Аллаху, и хлеб, который он добыл свои трудом, идет впрок его детям. Есть хадис пророка, что всякое сомнительное приводит в конце концов к харамному для правоверного мусульманина. Об этом идет речь», — пояснил он.