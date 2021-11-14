В Праге прошел концерт по случаю Дня Победы Азербайджана

В Праге состоялся Гала концерт «Семь красавиц на пути к Славе» («Seven beauties towards Glory»). Как сообщает АЗЕРТАДЖ, концерт прошёл в здании Национального дома на Виноградах (NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH) в историческом центре Праги.

С момента основания в 1894 году Национальный дом стал центром культурной жизни пражан. Он служил местом проведения светских мероприятий. На этот раз в стенах этого музейного здания состоялся концерт классической музыки, посвящённый Дню Победы азербайджанского народа в Отечественной войне 2020 года.

Фойе здания было освещено цветами азербайджанского флага. Среди гостей вечера были сотрудники посольства Азербайджанской Республики в Чешской Республике, других посольств, представители чешской общественности, азербайджанской диаспоры, студенты.

В приветственном обращении к гостям поэтесса Лейла Бегим сказала, что, отмечая День Победы, азербайджанцы планеты выступают за мирное будущее.

Перед гостями выступила заслуженная артистка Азербайджана, лауреат многочисленных международных конкурсов Рена Рзаева. В исполнении пианистки прозвучали произведения Кара Караева, Исмаила Гаджибекова, Акшина Ализаде.

Состоялась премьера одной из музыкальных пьес современного композитора Рахили Гасановой «Кяльбаджар».

Чешской аудитории были представлены и народные азербайджанские композиции в исполнении скрипачки, студентки Плзеньской консерватории Джанель Наджафлы. Концерт украсили поэтические строки азербайджанской поэтессы Лейлы Бегим, посвящённые Низами Гянджеви и Кара Караеву, в переводе Милана Дворжака и в декламации чешского актёра Кристофера Ногинека.

Финальными аккордами вечера явились композиция азербайджанского композитора Франгиз Ализаде и поэтическое посвящение Лейлы Бегим освобождённой Шуше.

Концерт проводился под эгидой Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.