Череда мощных подземных толчков в Иране, есть жертвы (обновлено)

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,3 и 6,4 в Иране достигло 2 человек.

Информацию об этом распространил турецкий телеканал NTV.

***

Сегодня в 15:30 по местному времени в поселке Кешм иранской провинции Хурмузган произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Информацию об этом распространил Сейсмологический центр Тегеранского университета.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км.

А в 15:37 по местному времени в районе Лафт поселка Кешм произошло землетрясение магнитудой 6,3. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

По предварительным данным, в результате обрушения столба линии электропередач погиб один человек.

Ранее на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,1.